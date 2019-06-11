За сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Фейсбуке.

"Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В результате обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ: шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Опытное - из минометов калибра 120-мм и 82-мм; район Песок - из 82-мм минометов; Марьинку - из минометов калибра 120-мм; Широкино - стрелковое оружие; окраину Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия; Пищевик - станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз: Зайцево - из минометов калибра 120-мм; Светлодарск – 120-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; район Южного - из минометов калибра 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; вблизи Новоалександровки - гранатометы; окраину Новгородского - минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.

С начала текущих суток зафиксировано два обстрела. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики дважды открывали огонь: вблизи Водяного из стрелкового оружия и возле Песков - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, число обстрелов на Донбассе увеличилось до 26.