На одном из почтовых отделений города Староконстантинов Хмельницкой области произошла утечка инсектицида, находившегося в одной из посылок.

По данным пресс-центра ГУ ГосЧС в области, сообщение об утечке неизвестного химического вещества поступило в Службу спасения "101" в 11:47 10 июня.

Фото: ГосЧС

К месту происшествия было направлено 2 единицы техники и 8 человек личного состава ГосЧС, которые "в кратчайшие сроки с помощью спецсредств ликвидировали последствия разлива опасного вещества".

Фото: ГосЧС

Как выяснилось впоследствии, опасным веществом оказался "Норил", который применяется для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей. Раствор находился в одной из посылок. Из-за механического повреждения пластиковая тара разгерметизировалась и ее содержание попал в окружающую среду.

Фото: ГосЧС

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в воскресенье в Винницкой области в результате ДТП микроавтобуса, перевозившего химикаты, около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений попали в пруд и в реку Рось. Из-за выбросов химикатов на территории Погребищенского района погибла вся рыба и обитатели водоемов.

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