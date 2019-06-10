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Детективы НАБУ задержали ​судью хозсуда Сумской области при получении $4 тыс. взятки

Судья получила деньги в обмен на принятие решения в интересах предпринимателя".

Детективы НАБУ задержали ​судью хозсуда Сумской области при получении $4 тыс. взятки
Фото: nabu.gov.ua

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Хозяйственного суда Сумской области при получении размере 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Судья получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Фото: nabu.gov.ua

Напомним, в конце мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что за три года в Украине было вынесено 2786 приговоров коррупционерам.

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