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ГосЧС: период полного распада попавших в Рось химикатов - трое суток

Опасности для питьевого водоснабжения городов нет.

ГосЧС: период полного распада попавших в Рось химикатов - трое суток
Фото: idbc

В настоящее время нет опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, куда попали химикаты.

Об этом говорится в докладной записке Украинского гидрометеорологического института Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Национальной академии наук.

"Активные компоненты пестицидов, поступивших в окружающую экосистему, относятся к группе неустойчивых фосфоро- и серосодержащих органических соединений с коротким периодом разложения, который не превышает трех суток", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что миграционная способность пестицидов, поступивших в почву и воду, была значительно уменьшена за счет растворения и абсорбции.

"Гидрометеорологические условия, которые наблюдались в бассейне р.Рось накануне, способствовали минимизации негативного влияния пестицидов... Интенсивные атмосферные осадки привели к значительному подъему уровня воды в реках, а также к росту мутности воды. Процесс разбавления за счет увеличения водного стока и увеличение числа взвешенных частиц также способствовали уменьшению негативного влияния пестицидов на водную экосистему", - говорисчя в сообщении.

Тем не менее, в Белоцерковской РГА напомнили, что некоторое все же не стоит купаться в реке и ловить в ней рыбу. Что касается восстановления водоснабжения - решение примет Белоцерковский городской совет.

Напомним, в Винницкой области попал в ДТП и загорелся микроавтобус, перевозивший химикаты. Сообщалось, что сельскохозяйственные пестициды и стимуляторы роста попали из пруда в Рось и могли достичь Белой Церкви и Умани.

По состоянию на утро 10 июня в Белой Церкви приостановлена подача воды по системе водоснабжения, население обеспечивают питьевой водой из бюветов и путем подвоза воды.

В Умани (Черкасская область, 84 тыс. жителей) создан запас воды на трое суток, водоснабжение осуществляется из резервных резервуаров.

Полицейские патрулируют берега реки Рось.

Татьяна Матяш
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