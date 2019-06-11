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Подозреваемый по делу Олешко не явился в суд "из-за болезни"

Еще вчера Михаил Сигида и его защитники взяли перерыв для ознакомления с материалами дела.

Подозреваемый по делу Олешко не явился в суд "из-за болезни"
Фото: pc.ki.court.gov.ua

Подозреваемый в организации убийства Виталия Олешко ("Сармата") Михаил Сигида не явился в суд "из-за болезни". Об этом сообщает "Громадське".

Суду Сигида сообщил, что находится на стационарном лечении. На заседание не явились также и защитники Сигиды.

Судья Владимир Карабань отказал в отводе судьи, о котором ходатайствовала защита.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что сегодня утром Сигида "пытался лечь на лечение в столичную клинику «Борис»", а накануне затягивал процесс - сначала просил предоставить ему государственного защитника, а когда суд одобрил предоставление, появился его частный адвокат, который ждал все это время в автомобиле снаружи здания. Затем они несколько часов знакомились с материалами дела и объявили отвод судьи.

Напомним, 7 июня стало известно, что Печерский суд отпустил Сигиду из-под стражи под домашний арест, так как прокуратура не предоставила "достаточных рисков".

Сигиду задержали в начале сентября 2018 года прошлого года. По данным следствия, именно он организовывал и координировал действия предполагаемых исполнителей преступления - предоставил им оружие, деньги, автомобиль.

16 декабря 2018 полиция задержала вероятного заказчика убийства «Сармата». Им оказался 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. Евгений Бродский, по данным следствия, является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности в разговорах других фигурантов преступления речь идет о 1000 $. Сам Бродский свою вину отрицает.

Сейчас дело убийства Виталия Олешко объединено с еще одним - разбойным нападением на семью Поплавских в Днепре 4 июля 2018. По этому делу проходят четыре человека так называемой группы Виктора Власюка - вероятного заказчика убийства - Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

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