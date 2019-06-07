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Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в организации убийства "Сармата"

Заседание Печерского райсуда состоялось поздно вечером 6 июня.

Суд отпустил из-под стражи мужчину, подозреваемого в организации убийства "Сармата"
Виталий Олешко (Сармат)
Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи предполагаемого организатора убийства участника боевых действий на Донбассе, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") Михаила Сигиду.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что суд на неанонсированном заседании поздно вечером 6 июня отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей главного подозреваемого в организации убийства и отпустил его под домашний арест.

"Журналисты тщательно следили за каждой попыткой освободить Сигиду из-под стражи, регулярно ходили на суды. Резонанс ломал этот план. Но в этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать ночью", - отметила журналистка Наталья Седлецкая.

"Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры. А задержанный Сигида - не только главный подозреваемый, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика", - добавила она.

Напомним, 31 июля прошлого года в Бердянске застрелили бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Он был добровольцем батальона, участвовал в боях за Иловайск.

Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства. 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".

23 января Запорожский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей Александра Обухова, которого подозревают в убийстве активиста.

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