Российские вещатели захватили украинские FM-частоты в Крыму

В большинстве населенных пунктов северного Крыма украинские FM-частоты захватили российские радиостанции.

Такие данные после исследований в мае обнародовала "Крымская правозащитная группа".

"В восьми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. При этом на подконтрольной Украине территории у КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" слышен сигнал двух российских радиостанций", - говорится в сообщении.

В 10 из 19 исследованных населенных пунктов на севере Крыма сигнал украинских станций доступен частично.

В населенных пунктах Армянск, Ишунь, Новоалександровка, Мартыновка, Придорожное, Овощное, Лобановка слышно только по одной украинской радиостанции. В Вишневце и Красноармейском по 2 станции, в Источном - 3 станции, а в Предмостном- 5 украинских радиостанций.

Радио "Культура" слышно в 8 населенных пунктах из списка, "Херсон FM" - в 7, "Украинское радио" - в 3, "Перец FM" - в 3, "Армия FM" и радио "Проминь" - в 1 из 19 исследованных.

В других восьми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только российские FM-станции.

"Таким образом, российские власти практически заблокировала украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций", - констатирует "Крымская правозащитная группа".

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму полностью блокируют 12 украинских сайтов. 28 сайтов заблокированы частично.