В Крыму суд продлил арест тяжелобольному Эдему Бекирову до 12 августа

Следователь заявил, что следствие не располагает материалами, которые доказывали бы невозможность содержания Бекирова в СИЗО.

Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя продлил арест тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову, обвиняемому в хранении боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Защита Бекирова ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья Бекирова, однако следователь заявил, что следствие не располагает материалами, которые доказывали бы невозможность содержания Бекирова в СИЗО.

"Заседание было формальным. Оно прошло только для того, чтобы защитить постановление следствия о продлении сроков содержания под стражей, - рассказал адвокат Бекирова Алексей Ладин. - Я делаю такой вывод, потому что в самом начале защита заявила ходатайство о допросе свидетелей, но суд отказал нам. Есть свидетель (обвинения - Авт.) под псевдонимом Меметов, который говорит, что Бекиров совершил преступление. Мы хотели допросить ряд родственников и знакомых, которые неотрывно были рядом с Бекировым, когда он находился в Крыму. Но суд отказал нам. Получается, суд безоговорочно верит доводам следствия ФСБ, и даже теоретически не даёт защите опровергнуть эти доводы. Для меня было очевидно, что все пройдет в формальном режиме.

Ладин также заявил, что сегодняшнее решение угрожает жизни его подзащитного.

Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

19 декабря ФСБ России сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).