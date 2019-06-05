В Крыму прошло очередное заседание по "Делу о недоносительстве"

В подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя прошло очередное заседание по делу Османа Муратова по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

- Сегодня в судебном заседании продолжился допрос свидетелей обвинения. Мы допрашивали сегодня тещу нашего подзащитного на предмет того, что она знает о преступлении, которое ему вменяют нашему подзащитному, - рассказывает адвокат Муратова, Лиля Гемеджи. - Теща нашего подзащитного в показаниях сказала, что понимает, в чем обвиняют её зятя - в том, что он якобы не сообщил о преступлении, совершенном её сыном. Также она категорически настояла на том, что связи с сыном у Муратова нет. И данное преступление было невозможно.

Остальные свидетели обвинения не явились. Как рассказала Гемеджи, сторона обвинения ходатайствовала об оглашении показаний, которые они давали на предварительном следствии. Однако поскольку подобные действия нарушают право на перекрестный запрос - показания не оглашали. И стороной обвинения было подано ходатайство о приводе свидетелей для участия в процессе.

Также в начале заседания судья попыталась отстранить адвокатов по соглашению Эмиля Курбединова и Лилю Гемеджи от участия в процессе из-за их неявок на предыдущие заседания.

- Это уже не первое судебное заседание, но мне удалось поучаствовать в нем впервые. Ввиду того, что несмотря на наши со вторым защитником предупреждения, суды назначались на те дни, когда мы участвовали в судебных заседаниях в суде в Ростове-на-Дону. По так называемому делу ""симферопольской группы", - прокомментировала Лиля Гемеджи.

Первое дело по статье о недоносительстве в России было возбуждено в январе 2017 года в отношении жителя Грозного, не сообщившего о планах знакомого уехать в Сирию. Житель города Улугбек был приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей.

Правозащитники считают, что такой закон нарушает базовые принципы конституции России, например о неприкосновенности к частной жизни.