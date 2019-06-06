КГГА поручила демонтировать 137 летних площадок

Проверить законность террас и других объектов у кафе и ресторанов можно на сайте градостроительного кадастра.

Киевская городская госадминистрация выдала 25 поручений на демонтаж летних площадок, установленных незаконно или с нарушением правил. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Поручения затронут 137 площадок, 58 из них уже демонтированы, заявил глава департамента благоустройства Тарас Панчий.

В электронной базе КП "Киевблагоустройство" учитывается 987 летних площадок, из которых 324 расположены на столичных улицах согласно Правилам благоустройства, имеют пакет разрешительной документации и платят взносы в городской бюджет.

Панчий подчеркнул, что в Киеве каждый гражданин может зайти на на сайт градостроительного кадастра и проверить законность размещения любой площадки, и в случае нарушения сообщить об этом в контактный центр 1551.

Размещение площадок должно отвечать следующим требованиям:

Площадки устанавливаются исключительно у стационарных (капитальных) учреждений ресторанного хозяйства.

При устройстве площадок на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м (вне парков, скверов, площадей). Обязательное условие: размещение площадки не должна препятствовать свободному движению пешеходов.

Площадки располагаются исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов во входные (въездные) ворота домов. Увеличение линейных размеров площадки за пределы заведения возможно лишь при условии письменного согласия собственников (арендаторов) соседних помещений.

Площадки должны быть размещены без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться в случае необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания.

Площадки нельзя размещать на проезжей части дорог и улиц, на газонах, ближе 20 метров от дорожного знака, обозначающего остановку общественного транспорта. На них не может быть установлены сцены или танцевальные площадки, живую музыку или звуковую аппаратуру, также запрещено использовать грили и мангалы.