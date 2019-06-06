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КГГА поручила демонтировать 137 летних площадок

Проверить законность террас и других объектов у кафе и ресторанов можно на сайте градостроительного кадастра.

КГГА поручила демонтировать 137 летних площадок
Фото: pb.platfor.ma

Киевская городская госадминистрация выдала 25 поручений на демонтаж летних площадок, установленных незаконно или с нарушением правил. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Поручения затронут 137 площадок, 58 из них уже демонтированы, заявил глава департамента благоустройства Тарас Панчий.

В электронной базе КП "Киевблагоустройство" учитывается 987 летних площадок, из которых 324 расположены на столичных улицах согласно Правилам благоустройства, имеют пакет разрешительной документации и платят взносы в городской бюджет.

Панчий подчеркнул, что в Киеве каждый гражданин может зайти на на сайт градостроительного кадастра и проверить законность размещения любой площадки, и в случае нарушения сообщить об этом в контактный центр 1551.

Размещение площадок должно отвечать следующим требованиям:

  • Площадки устанавливаются исключительно у стационарных (капитальных) учреждений ресторанного хозяйства.
  • При устройстве площадок на пешеходных дорожках, тротуарах и аллеях ширина для прохода пешеходов должна быть не менее 1,8 м (вне парков, скверов, площадей). Обязательное условие: размещение площадки не должна препятствовать свободному движению пешеходов.
  • Площадки располагаются исключительно в пределах фасада стационарного (капитального) заведения ресторанного хозяйства с сохранением свободных проходов во входные (въездные) ворота домов. Увеличение линейных размеров площадки за пределы заведения возможно лишь при условии письменного согласия собственников (арендаторов) соседних помещений.
  • Площадки должны быть размещены без вмешательства в несущие конструкции здания, легко демонтироваться в случае необходимости проведения работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом здания.

Площадки нельзя размещать на проезжей части дорог и улиц, на газонах, ближе 20 метров от дорожного знака, обозначающего остановку общественного транспорта. На них не может быть установлены сцены или танцевальные площадки, живую музыку или звуковую аппаратуру, также запрещено использовать грили и мангалы.

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