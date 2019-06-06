В Киеве отремонтируют Броварской проспект за 613,5 млн гривен

Срок выполнения капремонта - не больше 13 месяцев.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" договорилась с частным предприятием "Киевдорстрой" о капитальном ремонте столичного Броварского проспекта за 613,507 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные аукциона ProZorro.

Броварской проспект будут ремонтировать на участке от Левобережной площади до моста на ул. Киото. Согласно документам, срок выполнения ремонта - не больше 13 месяцев.

Объемы финансирования ремонта на 2019 год определены Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы, и в этом году финансирование составляет 780 тыс. гривен.

Кроме "Киевдорстроя", в аукционе участвовало дочернее предприятие турецкой компании Onur – киевская компания "Онур Конструкцион Интернешнл" с предложением ремонта за 614,7 млн гривен.

Предприятие "Киевдорстрой" зарегестрировано в 2009 году исполнительным комитетом Одесского городского совета, с 2011 года оно изменило название и получило регистрационные документы для работы в Киеве.

Напомним, в конце мая 2019 года "Укравтодор" предложил принять национальную программу восстановления дорог территориального значения Т-бетон. Это новая для Украины технология прокладки укатанного бетона на дороги вместо асфальта.

На эту программу нужно финансирование размером в 10 млрд гривен. При таком финансировании за три года можно будет решить вопрос ремонта дорог территориального значения.

Территориальными считаются дороги, соединяющие между собой районные центры, города областного значения (14 тыс. км); а также дороги, соединяющие с дорогами государственного значения аэропорты, порты, вокзалы, заповедники, погранпункты (8 тыс. км).