В результате происшествия никто не пострадал, сумма украденного еще устанавливается.

6 июня около 03:00 в Липецкое отделение полиции Харьковской области поступило сообщение о том, что сработала сигнализация банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. Об этом сообщает пресс-центр полиции Харьковской области.

Фото: hk.npu.gov.ua

По приезду на указанный адрес, правоохранители обнаружили, что неизвестные подорвали банкомат с помощью неизвестного вещества и украли кассеты с деньгами.

Фото: hk.npu.gov.ua

В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент устанавливается сумма ущерба, нанесенного банку и решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Напомним, в Харьковской области подрыв банкоматов довольно частое явление.

Так, 10 мая 2019 года самодельной взрывчаткой подорвали банкомат в поселке Слобожанское.

13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине.

1 ноября 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенный на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице. 8 апреля 2019 года ночью на улице Валдайской неизвестные также взорвали банкомат и завладели деньгами.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.