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SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси

Стоимость перелета в одну сторону стартует от 1789 гривен.

SkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси
Фото: facebook/Skyup-airlines

Авиакомпания SkyUp Airlines с 4 июня запустила прямой рейс из Одессы в грузинский город Кутаиси и обратно.

Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Одесса" в фейсбуке.

"Отныне Одессу и Кутаиси разделяют лишь 2 часа прямого перелета. Первые 119 пассажиров из Одессы уже прибыли в Кутаиси и, наверное, исследуют исторические памятники", - говорится в сообщении.

Авиарейсы выполняются по вторникам и пятницам. Стоимость перелета в одну сторону стартует от 1789 гривен.

Ранее сообщалось, что SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период.

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