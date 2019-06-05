Прокуратура утвердила обвинительный акт студенту, зарезавшему 14-летнюю девушку

Прокуратура Харькова утвердила обвинительный акт 17-летнему подростку, который зарезал свою несовершеннолетнюю подругу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Подростка обвиняют в умышленном убийстве совершенном с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

По предварительной информации, убийство произошло на почве ревности.

Трагедия произошла вечером 2 марта. Студент техникума встретился с 14-летней девятиклассницей. Во время встречи подростки поссорились, парень достал нож и нанес несовершеннолетней 10 ранений в разные части тела. От полученных травм девочка умерла.

По данным правоохранителей, подростки встречались долгое время, однако расстались в феврале этого года. В день убийства 17-летний студент встретился со своей подругой, она согласилась на встречу около своего дома. После убийства парень скрывался у своего товарища, его задержали три дня спустя.

На данный момент подросток находится под стражей.