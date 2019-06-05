В субботу в Киеве пройдет шествие в защиту прав детей и семьи

В субботу, 8 июня 2019 года, в Киеве пройдет ежегодная Всеукраинское Шествие в защиту прав детей и семьи под лозунгом: «Семья - сердце Украины».

С 10:00 в парке имени Т. Шевченко начнут собираться желающие поддержать институт семьи в Украине. Для детей и взрослых подготовлены разнообразные развлечения, лекции и состоится праздничный концерт. После этого в 11:00 участники шествия во главе с главами Церквей и религиозных организаций двинутся центром столицы по улице Крещатик, Грушевского к площади Конституции, возле Верховной Рады.

В этом году Всеукраинское Шествие в защиту прав детей и семей состоится уже в четвертый раз. Акция проводится по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке общественных и благотворительных организаций Украины. Походка имеет целью привлечь внимание общества и власти на моральные и духовные основы семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимые для гармоничного воспитания и здорового развития детей.

После завершения шествия возле Верховной Рады состоится торжественное мероприятие, во время которого запланировано отметить в различных номинациях поощрительными наградами семьи, и просемейных активистов.

Организаторы приглашают присоединиться к Шествию каждого, кто желает мирным путем выразить поддержку семейным ценностям в Украине.

К участию в Шествии приглашены также государственные и общественные деятели, а также послы иностранных государств.

В прошлом году в шествии приняли участие около 10 000 человек, в этом году ожидается значительно больше.

Информационная справка: Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) образована в декабре 1996 года как межконфессиональная организация с целью объединения усилий конфессий в деле духовного возрождения Украины и координации межцерковного диалога как в Украине, так и за ее пределами. В состав ВСЦиРО входят 16 церквей и религиозных организаций, среди которых православные, греко-и римо-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейский и мусульманский религиозные объединения и одна межцерковная организация. Поэтому Совет Церквей представляет около 95% всех религиозных организаций Украины.

Председателем ВСЦиРО с 06.03.2019 является Виталий Кривицкий, епископ Римско-Католической Церкви в Украине, Ординарий Киево-Житомирский.

Координаторы Шествия:

о. Матеуш Адамски +38 098 500 60 26 / о. Роман Лаба +38 098 221 63 89

ukraine4family@gmail.com

Медиа-координаторы: Михаил Канафоцький +38 097 080 98 06 / Ольга Бидненко +38 063 585 96 33

media.vrciro@gmail.com

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