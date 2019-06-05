Ружье, из которого был убит Кирилл Тлявов, еще не найдено

1 июня проводились обыски в домах и помещениях, которые принадлежат родственникам и друзьям подозреваемых.

Ружье, из которого выстрелили в 5-летнего Кирилла Тлявова, не найдено. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады.

По предварительной информации, подозреваемые стреляли в ребенка из малокалиберной винтовки.

"Нами осуществляются следственно-оперативные действия, пока что винтовка не найдена", - сказал Труба.

2 пули из этой винтовки были найдены в ночь с 31 мая на 1 июня во дворе дома одного из подозреваемых.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что сутра 1 июня руководитель местной полиции Переяслав-Хмельницкого проводил обыски во многих домах и помещениях, которые принадлежат родственникам и друзьям подозреваемых.

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Через три для Кирилл скончался в реанимации.

Сегодня Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ответственность за убитого 5-летнего ребенка должны понести 5 человек. По его мнению, там должно быть 5 подозреваемых: 4 мужчин, один из которых стрелял и женщина, которая спрятала ружье и таким образом содействовала сокрытию преступления.