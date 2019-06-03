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Мальчик, раненный пьяными патрульными, скончался

В киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл, который получил огнестрельное ранение в голову в Переяславе-Хмельницком. Об этом сообщает телеканал "Прямой".

Ребенок пребывал в крайне тяжелом состоянии, медики поддерживали его жизнь в течение двух суток, но не могли изъять пулю.

Фото: fakty.ua

Ранее сегодня стало известно, что подозреваемым полицейским смягчили подозрение с покушения на убийство на хулиганство и нанесение телесных повреждений по неосторожности.

Напомним, 1 июня в Киевской области 5-летний мальчик в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Полиция установила, что травму ребенок получил в результате случайного выстрела во дворе по месту жительства в городе Переяслав-Хмельницкий.

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