В мае в Киеве демонтировали более 1800 незаконных носителей рекламы

Речь идет о щитах, баннерах, вывесках, ситилайтах и других конструкциях.

В течение мая в Киеве демонтировали 1884 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Демонтированы 348 баннеров, 364 вывески, 14 электронных табло, один элемент благоустройства, 18 конструкций на крышах, 95 кронштейнов, 16 отдельно стоящих лайтпостеров, 17 флажков, два фасадных телеэкрана, 561 временную выносную спецконструкцию, 15 транспортных средств, 15 отдельно стоящих тумб, 49 холдеров, девять фасадных и 372 отдельно стоящих щитов.

В течение 2018 года в Киеве демонтировали 16,8 тыс. таких конструкций, более 60% из них убрали сами владельцы.

Ранее пресс-служба со ссылкой на замглавы КГГА Валентина Мондриевского отмечала, в 2019 году одним из приоритетов является контроль над размещением рекламы в наземном транспорте и метрополитене.

"Рекламы не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций, не должны быть брендированы станции-памятники", – подчеркнул Мондриевский.