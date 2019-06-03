5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
"ДНР" и "ЛНР" начали систематически критиковать Зеленского
Украина и война
Украина и война
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео захвата Румынией Буковины
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
В Запорожье 3-летний мальчик два дня провел в квартире с мертвыми родителями
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
При подаче документов на визу США теперь нужно указывать свои соцсети
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В мае в Киеве демонтировали более 1800 незаконных носителей рекламы

Речь идет о щитах, баннерах, вывесках, ситилайтах и других конструкциях.

В мае в Киеве демонтировали более 1800 незаконных носителей рекламы
Фото: vk.com

В течение мая в Киеве демонтировали 1884 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Демонтированы 348 баннеров, 364 вывески, 14 электронных табло, один элемент благоустройства, 18 конструкций на крышах, 95 кронштейнов, 16 отдельно стоящих лайтпостеров, 17 флажков, два фасадных телеэкрана, 561 временную выносную спецконструкцию, 15 транспортных средств, 15 отдельно стоящих тумб, 49 холдеров, девять фасадных и 372 отдельно стоящих щитов.

В течение 2018 года в Киеве демонтировали 16,8 тыс. таких конструкций, более 60% из них убрали сами владельцы.

Ранее пресс-служба со ссылкой на замглавы КГГА Валентина Мондриевского отмечала, в 2019 году одним из приоритетов является контроль над размещением рекламы в наземном транспорте и метрополитене.

"Рекламы не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций, не должны быть брендированы станции-памятники", – подчеркнул Мондриевский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также