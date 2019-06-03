​Программирование в начальных классах можно частично внедрять в другие предметы, - советник министра образования

В концепции Новой украинской школы ключевым навыком для ребенка является компетентность, что предусматривает умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями. Об этом во время круглого стола в Институте Горшенина рассказала Оксана Макаренко, советник министра образования и науки Украины и одна из составительниц концепции НУШ.

"Вопрос только в том, чтобы сделать это полезно, не навредив здоровью, в таком темпе, в котором ребенок соответственно своему возрасту может это усвоить. Если мы говорим о раннем программировании, то маленьким детям санитарная норма не позволяет много времени проводить у компьютера - более 15 минут считается вредом для здоровья. Также стоит учитывать физические и психологические особенности развития 6-7-летнего ребенка.", - рассказала советник главы Минобразования.

Однако, по ее словам, это не значит, что учеников в начальных классах нельзя готовить к изучению программирования.

"Раннее программирование - это не о залипании в гаджетах. Это о развитии логического мышления, умении разделить сложную задачу на малые, выстроить причинно-следственные связи, сотрудничество в команде. Мы стараемся составить такие упражнения, которые будут внедрять вышесказанное в учебный процесс", - сообщила Оксана Макаренко.

Эксперт отметила, что сегодня в старшей школе ребенок изучает 22 предмета, поэтому философия реформы образования направлена на преодоление многопредметности в школе.

"Нужно по-другому научить детей работать с информацией в мире, где есть ее избыток. Выделить ядро знаний, без которых им будет невозможно сориентироваться в процессах и насквозь провести их через все года в школе. Сюда входят такие навыки как критическое мышление, логика, умение работать со сложными проблемами. Программирование может быть не отдельным предметом, а на каждом предмете учитель выделяет задачи, которые бы развивали навыки программирования - создать презентацию, сделать исследование, позже - создать сайт ", - считает советник министра образования.

По ее мнению, главной задачей школы сегодня является научить ребенка мыслить и пользоваться своими знаниями.

"Дети сейчас выходят из школы просто нафаршированные знаниями. В конкурентном мире с этим они не выживут. Уже не будет такого, что кто-то на конвейере будет тебе говорить, как делать. Специалисты на мировом рынке говорят нам, что в ближайшие 5-10 лет будет обновление профессий от 30 до 50 процентов. То есть наши дети будут жить в мире, который мы себе еще не представляем. Нам надо подготовить их к этому новому миру с помощью развития навыков мышления, и умение программировать является одним из ключевых навыков современного человека. ", - подытожила Макаренко