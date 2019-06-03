LB.ua ведет трансляцию презентации результатов социологического исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования".

В апреле-мае 2019 года Институт Горшенина совместно с группой компаний EVEREST провели социологическое исследование "Раннее программирование как составляющая современного образования". На первом этапе исследования, в апреле, были проведены 5 фокус-групповых интервью с родителями учеников младших классов в таких городах, как Днепр, Киев, Львов, Одесса и Чернигов. Результаты фокус-групповых дискуссий были использованы при разработке анкеты всеукраинского опроса родителей учащихся 1-11 классов, проведенного в мае. Всего было опрошено 1000 респондентов во всех регионах Украины (без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,1%.

Вопросы к обсуждению:

- Как родители оценивают качество образования в Украине?

- Нужно ли, по их мнению, вводить предмет «программирование» в учебную программу, в частности для начальных классов?

- Какие стереотипы существуют среди родителей по изучению программирования в младшей школе?

- Станут ли знание основ программирования необходимыми для представителей различных профессий в будущем?

- Насколько важным является сотрудничество школ и бизнеса для совершенствования образовательного процесса?

Участие в мероприятии примут:

Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина

Юрий Чубатюк, президент группы компаний Everest

Оксана Макаренко, советник министра образования и науки Украины

Ирина Волк, генеральный менеджер Dell EMC в Украине и странах Северо-Восточной Европы

Модератор - Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.