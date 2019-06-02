Задержанных в результате инцидента нет.

По факту сноса памятника Жукову в Харькове 2 июня открыты два уголовных производства, информирует департамент коммуникации областной полиции.

"2 июня в 13:40 в службу "102" поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко. Также во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу, сообщают в полиции. После оказания медицинской помощи сотрудники полиции покинули медицинское учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

Задержанных в результате инцидента нет, в отдел полиции была доставлена, опрошена и отпущена одна гражданка.

В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, памятник Жукову в Харькове 2 июня снесли протестующие против съезда партии Кернеса и Труханова. По данным СМИ, слезоточивый газ применила полиция.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит поваленный памятник Жукову в ближайшее время.