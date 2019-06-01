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В Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Активисты собрались под университетом имени Шевченко и двинулись в офис Международного Красного креста. Закончилась акция под Администрацией Президента, где участники жгли файеры", - сообщил корреспондент.

По его словам, в марше приняли участие около 500 человек. Среди них родственники политзаключенных. Также на акции присутствовала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Российский плен - это не просто незаконные заключения. Это пытки, насилие и нечеловеческие условия. Каждый день пребывания там - страшная мука, которую переживает сегодня уже более двух сотен украинских граждан. Их освобождение должно быть приоритетом государства и международного сообщества ", - сообщили организаторы в Фейсбук.

Среди требований участников акции: внедрение должности Уполномоченного Президента и координационного совета по вопросам освобождения заложников Кремля, законодательно утвердить статус заложника и государственную помощь их семьям, публично поддержать законопроект №9438 об изменениях в Уголовный кодекс Украины, который устанавливает ответственность за преступления против человечности, а также корректирует положение о военных преступлений в соответствии с международным правом.

Напомним, ранее родственники узников Кремля обратились к Зеленскому.