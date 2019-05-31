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Стекло-пленку на "мосту Кличко" поменяют на бронированное стекло

"Если на нем и будут появляться царапины, их можно будет полировать".

Стекло-пленку на "мосту Кличко" поменяют на бронированное стекло
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

На новом пешеходном мосту в Киеве, соединяющем Крещатый парк с Владимирской горкой, верхнее стекло-пленку поменяют на бронированное стекло.

Об этом говорится в фейсбуке мэра Киева Виталия Кличко.

"Стекло безопасное. Но из-за проблем со сменной защитной стекло-пленкой, которая страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, ее решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла. Если на нем и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - заявил Кличко.

Мэр отметил, что проект моста был уникальным для Украины и некоторые технологии, в том числе со стеклянным полом, были применены впервые.

"Поэтому уже на практике мы понимаем, что надо кое-что усовершенствовать. И работаем над этим. Через несколько недель ограничительные заборы снимут, и все будут иметь доступ к обновленным стеклянным элементам нашего моста", - говорится в сообщении.

Напомним, пешеходный мост в Киеве открыли 25 мая, а уже на следующий день два стеклянных окна покрылись трещинами. Когда их меняли, треснуло третье.

Данный факт стал предметом уголовного производства по ч. 1 ст. 194 - умышленное повреждение имущества.

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