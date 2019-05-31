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Крымскотатарскую активистку Салиеву оштрафовали за репост на Facebook 6-летней давности

Ее могли вызвать в суд с помощью повестки, без задержания.

Крымскотатарскую активистку Салиеву оштрафовали за репост на Facebook 6-летней давности
Мумине Салиева
Фото: krymr.com

Киевский райсуд Симферополя 31 мая осудил крымскотатарскую активистку Мумине Салиеву за репост на фейсбуке, датированный 2013 годом и оштрафовал ее на 1000 рублей. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Женщину признали виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации).

Во время заседания, сотрудник полиции Алексей Малеванец, который составлял протокол об административном нарушении, пояснил, что задержание Салиевой, ее транспортировка в Центр противодействия экстремизму в Симферополе и не допуск к ней адвоката - решение вышестоящего руководства.

Он также подтвердил, что правоохранители могли вызвать Салиеву в суд с помощью повестки, без задержания.

Напомним, 30 мая в Крыму задержали двоих крымскотатарских активисток.

Правозащитницу и гражданскую журналистку Лютфие Зудиеву, а также координаторку инициативы "Крымское детство" Мумине Салиеву. Кроме того, Мумине является женой фигуранта Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир Сейрана Салиева.

В тот же день, 30 мая адвокат Эмиль Курбединов заявлял, что его не пускали к задержанным женщинам.

Сегодня,31 мая прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы российскими оккупантами крымскотатарских активисток.

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