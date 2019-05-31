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В субботу в Киеве +27 градусов, местами кратковременный дождь

В субботу в Киеве +27 градусов, местами кратковременный дождь
Фото: 24 канал

В субботу, 1 июня, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, в Волынской, Львовской и Ривненской областях без осадков, на остальной территории местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+26 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только в Житомирской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с, только в Днепропетровской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+28 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях +30…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области местами кратковременный дождь, гроза, кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, в Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

31 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса, в Днепре возле Киева +21 градус.

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Источник: "Украинские новости"
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