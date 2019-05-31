"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Близкий к Коломойскому экс-глава "Укртранснафты" Лазорко снят с розыска
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГБР задержало сотрудника "Киевтрансгаза" при получении $12 тыс. взятки ​от застройщика

Сейчас по месту работы задержанного проводят обыск.

ГБР задержало сотрудника "Киевтрансгаза" при получении $12 тыс. взятки ​от застройщика
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя группы по магистральной охране "Киевтрансгаза" при получении 12 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По данным следствия, руководитель группы по магистральной охране "Киевтрансгаза" требовал и получил неправомерную выгоду в размере $12 тыс. от владельцев земельных участков, которые осуществляют застройку на своих участках якобы с нарушениями норм действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Сейчас по месту работы задержанного проводят обыск. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

Фото: dbr.gov.ua

В случае доказательства вины, сотруднику "Киевтрансгаза" грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее полиция задержала двух человек за шантаж и вымогательство взятки у и.о. госсекретаря Минэкологии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также