Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
​Зеленский обвинил Порошенко в препятствовании международному сотрудничеству НАБУ
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
"Оппозиционный блок" готовится к воссоединению партии и назначил съезд
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Кирилл Говорун: «Миряне больше не согласны играть роль пассивных потребителей Божьего слова»
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене звания прапорщика
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Мелитополе мужчина захватил в заложники сотрудницу зала игровых автоматов и угрожал поджогом

Нападавший требовал денег, чтобы погасить долги по кредитам.

В Мелитополе (Запорожская обл.) местный житель взял в заложницы сотрудницу игрового зала "Национальной лотереи", требуя погасить его долги по кредитам, и угрожал поджогом. Об этом сообщило региональное управление полиции.

Фото: zp.npu.gov

Инцидент произошел рано утром в четверг, 30 мая. 58-летний местный житель приковал к себе наручниками 28-летнюю сотрудницу игрового зала, облил себя и свою заложницу горючей смесью, угрожая поджечь. Также преступник заблокировал вход в помещение лотерейного отдела.

Сотрудники Нацполиции, СБУ, спасатели ГосЧС, прибывшие на место происшествия, разблокировали входную дверь и освободили заложницу. По данным следствия, злоумышленник потребовал деньги, чтобы погасить свои кредиты. Получив отказ, мужчина пошел на радикальные меры, взяв ее в заложницы.

Правоохранителей успел вызвать другой сотрудник игрового зала.

В результате нападения никто не пострадал. Полиция изъяла из зала 15 компьютеров и 700 гривен.

Фото: zp.npu.gov.ua

Нападающий задержан. Полиция открыла уголовное производство по ст.147 УК Украины (захват заложников). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также