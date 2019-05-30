В Крыму отпустили правозащитницу Лутфие Зудиеву (обновлено)

В Крыму задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов. Информацию также подтвердил её муж - Сейтасан Зудиев.

"Лютфие Зудиеву задержали в Джанкое на рынке, - говорит Сейтасан Зудиев. - Сотрудники полиции заблокировали автомобиль Зудиевой, и попросили её проехать с ними в отделение полиции в Симферополь для составления протокола об административном нарушении, и протокола о задержании. В данный момент её везут в отделение полиции в Симферополь. Зудиевой вменяют правонарушение по статье 20.3 КоАП РФ демонстрация экстремистской символики".

Обновление 15.34. Правозащитницу доставили в отделение МВД в Симферополь. Адвокаты тоже зашли в отделение.

Обновление 18:50. Силовики пропустили к Зудиевой адвоката Эмиля Курбединова спустя почти 4 часа после задержания.

Обновление 19:05. Зудиева покинула центр противодействия экстремизму, сообщил корреспондент LB.ua. Будет ли суд по ее делу и когда, не уточняется.

На днях сообщалось, что у задержанного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, критически ухудшилось состояние здоровья.

Напомним, сегодня в Крыму задержали еще одну активистку - Мумине Салиеву. К ней тоже длительное время не пускали адвокатов, около 18:20 Салиева покинула здание ЦПЭ, суд по ее делу назначен на утро 31 мая.