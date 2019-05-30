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Задержанную сегодня в Крыму активистку Мумине Салиеву отпустили (обновлено)

Мумине задержали в Бахчисарае возле её дома по улице Мира.

Задержанную сегодня в Крыму активистку Мумине Салиеву отпустили (обновлено)
Мумине Салиева на благотворительном ифтаре Крымского детства, Бахчисарай
Фото: Эбазер Пинхас

В Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД задержали активистку и координатора инициативы Крымское Детство Мумине Салиеву. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из Крыма.

Мумине задержали в Бахчисарае возле её дома по улице Мира. "Сотрудники ЦПЭ сказали, что она должна поехать с ними в Симферополь в отделение центра, после этого связь с ней пропала", - рассказал адвокат Маммет Мамбетов.

Мумине - жена фигуранта Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир Сейрана Салиева.

Обновление 18.00. Салиеву отпустили, суд назначен на завтра на 9.30.

Обновление 17.10. Под значением ЦПЭ собралось пару десятков человек. Сотрудники Центра вышли к ним и зачитали предупреждение о недопустимости проведения несанкционированных акций. 

Ранее сообщалось, что сегодня также была задержана правозащитница Лутфие Зудиева.

Эбазер Пинхас , Крым
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