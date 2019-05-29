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Балух напишет заявление на перевод в тюремную больницу

Украинского политзаключенного посетила местный омбудсмен.

Балух напишет заявление на перевод в тюремную больницу
Фото: Lb.ua

Украинский политзаключенный Владимир Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу. Об этом сообщила российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева на своей странице в Фейсбуке.

Балуха посетила уполномоченный по правам человека в Тверской области РФ Надежда Егорова.

"По словам Надежды Александровны Егоровой, выглядит он плохо. Она распорядилась выдать Вове комплект теплого белья. Кроме того, а, может быть, и важнее того, Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу. Руководство колонии не возражало. Вова ждет приезда своего адвоката, чтобы принять окончательное решение про перевод", - сообщила Ивлева.

Напомним, оккупационный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. С 29 марта 2019 года Балух находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области.

Балуха вывезли в Россию против его воли и вопреки Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

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