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В Нью-Йорке открылась выставка картин политзаключенного Сущенко

Вход свободный для тех, кто зарегистрировался на сайте.

В Нью-Йорке открылась выставка картин политзаключенного Сущенко
Роман Сущенко
Фото: Прямой

В Нью-Йорке сегодня открылась выстака картин украинского политзаключенного, корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко. Об этом сообщило представительство Украины в ООН.

Выставка называется "Чернила, луковая шелуха и свекольный сок".

Выставка включает презентацию истории Сущенко, его заключения и обвинений. Родные и друзья журналиста также записали видеообращение к зрителям.

"Роман Сущенко - не шпион и не должен находиться в тюрьме - он жертва притеснений свободы слова, он художник и украинец", - отмечают организаторы.

Выставка открылась по адресу 2 E 79 street, в помещении Украинского института Америки. Вход свободный при условии регистрации на сайте.

Ранее выставки картин Сущенко проходили, в частности, в Киеве, Кишиневе, Варшаве, Париже, Брюсселе.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 московский суд приговорил Сущенко к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, он этапирован в колонию №11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, село Утробин).

Приговор Сущенко включили в иска Украины против России в ЕСПЧ.

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