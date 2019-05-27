В Киеве открылся 48-й кинофестиваль "Молодость"

25 мая в кинотеатре "Киев" состоялась официальная церемония открытия 48-го Международного кинофестиваля "Молодость".

В этом году, звездным гостем кинофестиваля стал британский режиссер Питер Гринуэй, которому вручили почетную награду "Молодости" - "Скифского оленя" за вклад в мировое киноискусство.

В своей речи режиссер упомянул оператора Сашу Верно, с которым он снял 8 фильмов.

"Мне хочется верить, что эта награда посвящена не только и не столько моей скромной персоне, и моему скромному вкладу в развитие мирового кино, как и великому мастеру кинематографу - Саше Верно. В свое время он, несмотря на то, что ему уже было за 70, согласился выйти из пенсии, помочь мне работать над фильмом "Зет и два нуля"", - рассказал режиссер.

Среди известных гостей церемонии: актриса Лариса Кадочникова, ведущая Ярослава Кравченко, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, художница Жанна Кадырова, актеры Олеся Жураковская, Олег Москаленко и Алексей Тритенко, хореограф Елена Шоптенко.

Фото: molodist

Также на открытии показали приветствующее видео, ведущим которого был символ кинофестиваля "Молодость" - Олень. С большого экрана он рассказал о программе и жюри кинофестиваля. Режиссером фильма-открытия была украинская режиссерка Наталья Пятыгина.

Гостей фестиваля приветствовал и глава Госкино Филипп Ильенко.

"Я посчитал, что для меня это уже 25-я "Молодость", которую я посещаю. Меня это очень радует. Именно здесь я очень много узнал о кино, сделал свои первые шаги, которые привели меня туда, где я оказался сейчас. Я уверен, что мы и дальше будем поддерживать этот фестиваль", - отметил он.

Кинофестиваль "Молодость" продлится до 2 июня. За 9 дней зрителям покажут более 200 фильмов. Церемония награждения победителей состоится 1 июня. Лучший дебютный полнометражный фильм Международного конкурса фестиваля получит награду "Скифский олень" и $10 тыс.

Напомним, LB.ua составил короткий список фильмов, которые можно посмотреть на "Молодости" в этом году.

В рамках кинофестиваля в Киеве отметят 40 годовщину научно-фантастического фильма "Чужой" Ридли Скотта. По этому случаю с 30 мая по 30 июня в Довженко-центре состоится выставка швейцарского художника, автора концепта образа "Чужого" Руди Гигера.

Также, в рамках кинофестиваля "Молодость" 27 мая в кинотеатре "Киев" пройдет специальный показ фильма "Чужой".