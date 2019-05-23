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Сериал с Зеленским в главной роли стал недоступен в России

Видео временно заблокировано Youtube по просьбе правообладателя.

Сериал с Зеленским в главной роли стал недоступен в России
Фото: Слуга Народа/Facebook

С 22 мая в России стало невозможно посмотреть на Youtube украинский сериал "Слуга народа", где главную роль - роль украинского президента - сыграл ставший президентом Украины Владимир Зеленский. Это сделано по просьбе правообладателя, передает Интерфакс-Украина.

Раньше весь сериал был доступен на Youtube в официальном канале студии "Квартал 95", снявшей этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая Youtube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране.

На запрос "Интерфакса" (Interfax.ru) о причинах блокировки серила для России компания "Квартал 95" не ответила.

Между тем, по информации "Ведомостей" видео было заблокировано Youtube именно по просьбе компании. Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию.

Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 г., доля аудитории в день премьеры (по данным компании Nielsen) превысила 30% - говорится на сайте студии "Квартал 95". Комедийный сериал из 24 серий шел три сезона, в главных ролях снимались артисты студии "Квартал 95". Сериал купил для показа крупнейший в мире онлайн-кинотеатр Netflix.

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