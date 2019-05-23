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​Львов попрощался с лидером Студенческого братства и "Революции на граните" Маркияном Иващишиным

Попрощаться с ним приехали художники, политики и журналисты из разных городов Украины, а также представители культурного центра из Перемышля.

​Львов попрощался с лидером Студенческого братства и "Революции на граните" Маркияном Иващишиным

Сегодня во Львове сотни людей простились с основателем художественного объединения "Дзыга", лидером Студенческого братства и "Революции на граните" Маркияном Иващишиным.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В последний путь культурного деятеля провожали от художественного объединения "Дзыга" на Лычаковское кладбище. Проститься с Иващишиным приехали художники, политики, журналисты из разных городов Украины, а также представители культурного центра из Перемышля, с которыми он делал многочисленные проекты.

"Не часто встречаешь таких людей, как Маркиян. Я с ним познакомился более 20 лет назад, мы вместе организовали фестиваль «JazzBez». Это был человек, который много вкладывал в украинско-польское взаимопонимание, так много, что только по прошествии лет мы это оценим. Это были не лозунги, а конкретная работа и встречи, поэтому и эффектов от них больше", - сказал  Януш Чарски, директор культурного центра в Перемышле.

Фото: "Радио Свобода"

"Марек был человеком, которому мы доверяли, шли советоваться. Это эпоха, человек, который творил независимость Украины, это влюбляло и захватывало", - отметил в прощальном слове на кладбище музыкант, продюсер Александр Ксенофонтов.

Напомним, Маркиян Иващишин умер в возрасте 52 лет 20 мая. Согласно медицинской экспертизе, причиной смерти стал оборвавшийся тромб.

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