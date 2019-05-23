Всего на конкурс поступило 150 изданий.

Вчера состоялось открытие ежегодного фестиваля "Книжный Арсенал". Во время открытия объявили лауреатов конкурса "Лучший книжный дизайн". Об этом сообщает Сhytomo.

Фото: chytomo.com

Всего на конкурс поступило 150 изданий, которые были напечатаны с мая 2018 года по апрель 2019.

В номинации за лучшую текстовую книгу, победу одержала серия "Антология украинской кинокритики", изданная в "Национальном Центре Александра Довженко".

Дизайном и версткой занимались: Надя Кельм и Ольга Жук, составлением - Станислав Мензелевський и Александр Телюк.

За лучшую визуальную книгу - "From Dusk Till Dawn" издательства "Родовід". Дизайнер и редактор – Саша Быченко

За детскую книгу – "Абобаль→ябобаль" издательства "Атлант". Художественное оформление Лии Достлевой, Кузько Кузякина и Закентия Горобйова.

В номинации за лучшую утилитарную книгу победила "Крымскотатарская кухня" издательства "їzhak". Оформление Елены Старанчук.

В номинации "Эксперимент" и Гран-при получила книга "MARIA" от издательства "RED ZET". Авторка – Мария Марущак, оформление занимались Илья Жекалов и Леся Марущак.

Специальную награду жури получила книга "ВУФКУ. Lost&Found" от "Национального Центра Александра Довженко". Над ней работали: Алена Соломадина, Ольгоа Жук, Анна Онуфриенко, Станислав Мензелевський и Александр Телюк.

Фото: chytomo.com

Также в короткий список вошли: "Метеопрогноз" от "RED ZET", "Подвижное пространство" издательства "Медуза", серия "small run books" от IST Publishing, сборник фото "Balcony Chic" издательства "Основы", "Теура София Яблонская" издательства "Родовід" и т.д..

Победителей конкурса покажут в коллекции "Самые красивые книги мира", которую продемонстрируют на Лейпцигском и Франкфуртском книжных ярмарках, а так же лауреатам предоставят возможность поучаствовать в конкурсе Фонда Buchkunst среди книг с лучшим дизайном со всего мира.

Напомним, вчера на открытии Книжного Арсена прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, а также других политзаключенных, удерживаемых в России. Сам фестиваль продлится до 26 мая.

Также с 20 по 26 мая в Киеве проходит четвертый фестиваль современного искусства Kyiv Art Week.

С 25 мая в Киеве стартует МКФ "Молодость". Ранее LB.ua составлял подборку, что смотреть на этом кинофестивале.