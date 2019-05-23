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На Книжном Арсенале назвали победителей конкурса "Лучший книжный дизайн"

Всего на конкурс поступило 150 изданий.

Вчера состоялось открытие ежегодного фестиваля "Книжный Арсенал". Во время открытия объявили лауреатов конкурса "Лучший книжный дизайн". Об этом сообщает Сhytomo.

Фото: chytomo.com

Всего на конкурс поступило 150 изданий, которые были напечатаны с мая 2018 года по апрель 2019.

  • В номинации за лучшую текстовую книгу, победу одержала серия "Антология украинской кинокритики", изданная в "Национальном Центре Александра Довженко".
  • Дизайном и версткой занимались: Надя Кельм и Ольга Жук, составлением - Станислав Мензелевський и Александр Телюк.
  • За лучшую визуальную книгу - "From Dusk Till Dawn" издательства "Родовід". Дизайнер и редактор – Саша Быченко
  • За детскую книгу – "Абобаль→ябобаль" издательства "Атлант". Художественное оформление Лии Достлевой, Кузько Кузякина и Закентия Горобйова.
  • В номинации за лучшую утилитарную книгу победила "Крымскотатарская кухня" издательства "їzhak". Оформление Елены Старанчук.
  • В номинации "Эксперимент" и Гран-при получила книга "MARIA" от издательства "RED ZET". Авторка – Мария Марущак, оформление занимались Илья Жекалов и Леся Марущак.

Специальную награду жури получила книга "ВУФКУ. Lost&Found" от "Национального Центра Александра Довженко". Над ней работали: Алена Соломадина, Ольгоа Жук, Анна Онуфриенко, Станислав Мензелевський и Александр Телюк.

Фото: chytomo.com
Также в короткий список вошли: "Метеопрогноз" от "RED ZET", "Подвижное пространство" издательства "Медуза", серия "small run books" от IST Publishing, сборник фото "Balcony Chic" издательства "Основы", "Теура София Яблонская" издательства "Родовід" и т.д..

Победителей конкурса покажут в коллекции "Самые красивые книги мира", которую продемонстрируют на Лейпцигском и Франкфуртском книжных ярмарках, а так же лауреатам предоставят возможность поучаствовать в конкурсе Фонда Buchkunst среди книг с лучшим дизайном со всего мира.

Напомним, вчера на открытии Книжного Арсена прошла акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, а также других политзаключенных, удерживаемых в России. Сам фестиваль продлится до 26 мая.

Также с 20 по 26 мая в Киеве проходит четвертый фестиваль современного искусства Kyiv Art Week.

С 25 мая в Киеве стартует МКФ "Молодость". Ранее LB.ua составлял подборку, что смотреть на этом кинофестивале.

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