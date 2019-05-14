В Киеве состоится четвертый фестиваль искусства Kyiv Art Week

С 20 по 26 мая в Киеве состоится четвертый международный фестиваль современного искусства Kyiv Art Week. В рамках этого события, буде представлено ряд инсталляций и художественных проектов в разных галереях города, образовательную программу и показ короткометражного кино о современном украинском искусстве.Также состоятся две ярмарки искусства.

LB.ua публикует анонс локаций и событий, которые можно будет посетить вовремя Kyiv Art Week .

20 мая:

Фестиваль откроется с двух выставок. Первая - “Черный командир” в Музее истории Киева, посвященная киевскому памятнику Щорсу, который одновременно попадает под закон о декоммунизации и защищен законом о культурном наследии.

Вторая – персональная выставка современного скульптора и графика Александра Сухолита в обновленной Bereznitsky Art Foundation. Отмечается, что 20 мая вход на выставку будет только по приглашениям, во все последующие дни – для всех посетителей.

21 мая:

На Владимирском рынке откроется выставка про урбанизм, модернистскую архитектуру и феномен рынков “Footnote 11”.

Во Французском институте пройдет персональная выставка художницы Паркоммуны Валерии Трубиной.

В Музее Тараса Шевченко откроется выставка скульптора Владимира Сая “ЖК”. Экспозиция будет посвящена теме города и интернет-сообществ.

22 мая:

В арт-центре М17 состоится встреча с испанским скульптором Жауме Пленза, который расскажет о своем опыте работы в городских пространствах в разных уголках мира. Отмечается, что художник был награжден Global Fine Art Award 56-й Венецианской Биеннале за лучшую инсталляцию в публичном пространстве.

Также в этот день в Национальном музее Медицины будет представлен проект Phantom Models 6 художника Кристиана Фогаролли, который работает темами технологического прогресса, работы мозга и также психических заболеваний.

23 мая:

В центре “Торонто-Киев” откроется ярмарка Kyiv Art Fair, в которой участвуют более сорока галерей. Организаторы обещают вечеринку-открытие с музыкальной программой и перфомансами.

Во время вечеринки откроются выставки “Иллюзия материи” от арт-центра М17 и “Неошаманизм: сила ритуала” от проекта Biruchiy.

Откроется выставка работ из частной коллекции Олега Соснова “Твой портрет”. Будут показаны работы Кирилла Проценко, Романа Минина, Александра Богомазова и других.

Также в этот день презентуют проект "Гуртобус" от Фонда культурных инициатив "Изоляция". Суть проекта в том, что обычный рейсовый автобус превратят а арт-хаб, который будет ездить по украинским городам и селам для популяризации искусства, современной культуры и поддержки локальных активистов. До 26 мая в "Гуртобусе" будут проходить лекции, кинопоказы, мастер-классы и выступления электронных музыкантов.

24 мая:

В Институте проблем современного искусства откроется большая выставка украинского искусства от 1985 до 2004 года. Кураторы Игорь Абрамович, Евгений Березницкий и Александр Соловьев.

В “Торонто-Киев” украинский художник-живописец Тиберий Сильваши представит свою книгу Rembrandt-Zoom. Melancholie als Alchemie der Malerei.

25 мая:

Откроется новое двухэтажное пространство Set на Ярославом Валу. Там представят проект Марианны Холленштайн “Состояние человека”. В рамках этого проекта, художница переосмыслила переписку двух философов прошлого века - Ханны Арендт и Мартина Хайдеггера.

Также в этот день состоится празднование 100-летия Баухауза. Украинский художник Виктор Сидоренко представит книгу “Герой. Объекты .Фантом” . А кураторы Мартин Кваде и Фолькер Диль расскажут про арт-сцену в Берлине.

В IZONE состоится ярмарок украинского современного искусства. Организаторы обещают бар, музык и угощения.

26 мая:

В галерее “Камера” на ул. Прорезной состоится выставка Игоря Гайдая.

Более подробное расписание можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в 2018 году Kyiv Art Week проходил с 18 по 27 мая.