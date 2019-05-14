Рада приняла постановление с рекомендациямии по реформе сферы охраны культурного наследия

Постановление вносили в повестку дня 17 раз на протяжении года.

Верховная Рада приняла постановление с рекомендациями, составленными по итогам прошлогодних парламентских слушаний "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні".

Как сообщается на сайте парламента, проект постановления поддержали 232 депутата из 366 зарегистрировавшихся.

Ранее с открытым письмом с требованием принять рекомендации выступили украинские музейщики.

В письме говорилось, что профильные рекомендации "касаются широкого спектра вопросов: от защиты археологического наследия до реставрации музейных предметов, от борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей до развития международных контактов и популяризации украинской истории, от законодательного обеспечения охраны памятников до защиты культурного наследия в аннексированном РФ Крыму на оккупированной части Донбасса".

За время, прошедшее с прошлого апреля, когда проводились парламентские чтения, проект постановлления 17 раз вносился в повестку дня Рады, но ни разу не был рассмотрен.

В частности, в постановлении есть рекомендации:

Президенту: подать в Раду зп про присоединение ко второму протоколу гаагской Конвенции 1954 года про защиту культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;

Верховной Раде: принять некоторые профильные законы и внести изменения в уже действующие;

Раде и Кабмину совместно: разработать законопроекты о меценатстве, предотвращении незаконных раскопок, обеспечить деньги на создание сайта с реестром культурных ценностей, ввести налоговые льготы для музейной сферы и т.д.;

Кабмину: обеспечить создание научно-исследовательского института музееведения и реставрации, сотрудничать с ЮНЕСКО более активно, открыть структурные подразделения по охране наследия в местных органах власти;

Минкульту: наполнять госреестры памятников, мониторить сохранение культурных памятников, разработать законодательство и т.д.

Напомним, 18 мая отмечается международный день музеев.