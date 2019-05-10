В Украине стартовал киноконкурс про города для профессионалов и любителей

Один победитель получит месяц обучения в одной из известных киношкол мира, другой - 25 000 грн.

В Украине стартовал киноконкурс «Город с характером». Его суть в том, что участникам предлагают снять короткометражное видео про характер их любимого города. Один из победителей получит месяц обучения в одной из известных киношкол мира, другой - сертификат на 25 000 грн.

Киноконкурс состоит из двух частей:

профессиональной - участие в которой принимают молодые режиссеры;

любительской - в которой могут участвовать все желающие.

Участники конкурса должны снять видео от 1 до 3 минут, которое должно раскрыть уникальный характер их города.

Главный приз для победителя профессионального конкурса — 1 месяц обучения в одной из известных киношкол мира. В зависимости от его творческого стиля, желания, опыта и уровня подготовки, он сможет месяц учиться киномастерству в New York Film Academy в Париже, Metfilm Sсhool в Берлине или в Film Academy в Праге.

Главный приз для любителей — сертификаты на приобретение техники (1 место — 25 000 грн, 2 место — 15 000 грн, 3 место — 10 000 грн). Лучшие ролики будут продемонстрированы широкой аудитории.

В жюри конкурса вошли: режиссер фильма «Гарет Джонс» Агнешка Холланд, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, генеральный директор Arthouse Traffic Денис Иванов, кинорежиссер и сценарист, куратор режиссерского курса Ukrainian Film School Тарас Ткаченко и генеральный продюсер Family Production Анастасия Буковская.

Подача заявок началась 2 мая, последний дедлайн – 10 июня. Работы можно отправить по ссылке.

Шорт-лист огласят 14 июня, а фамилии победителей станут известны уже 21 июня 2019 года.

Представитель организаторов конкурса Оксана Панкина отметила, что конкурс призван решить сразу две социальные задачи: во-первых, дать украинцам возможность увидеть уникальность и неповторимость своих любимых городов без стереотипов и шаблонов. Во-вторых, найти талантливых молодых людей, которые начинают свой путь в режиссуре и кино.

Напомним, в конкурсе короткометражных фильмов в Каннах участвует украинско-британский фильм «Анна», который рассказывает про женщину, живущую на востоке Украины. Всего в конкурсе заявлено 11 работ – 9 игровых, одна анимация и один документальный фильм.