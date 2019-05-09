​Экстер, Яблонская и Кадырова: украинские художницы на Венецианской биеннале

Но этом году для украинского зрителя есть еще один повод для гордости и посещения биеннале — куратор Ральф Ругофф выбрал работы украинской художницы Жанны Кадыровой для главной выставки. Это первое участие украинской художницы в главном проекте биеннале за годы независимости. Ранее украинское искусство в главных проектах было представлено трижды: в 2001 году куратор Гарольд Зееман показал фотографии Виктора Марущенко и видео Александра Ройтбурда “Психоделическое вторжение броненосца “Потемкин” в тавтологический галлюциноз Сергея Эйзенштейна”, в 2013 году работы Сергея Зарвы отобрал для основной экспозиции куратор Массимилиано Джиони, а в 2015 для главной выставки Окуи Энвезор выбрал видео Мыколы Ридного “Обычные места”.

В этом году темой для биеннале стала фраза “Чтобы вы жили в интересные времена”.

Кроме того, в Арсенале будет проходить перформативная часть проекта, а также размещена документация “мифа о мечте”.

Внимание украинской общественности в этом году приковано к национальному павильону и самолету “Мрія”, который должен пролететь над Джардини 9 мая в 12:00 . Согласно концепции, на борту самолета должен находиться диск с информацией об украинских художниках и художницах. Ранее на своей странице в фейсбуке кураторы павильона Открытая группа опубликовали список участников и участниц, который состоит из более тысячи имен. В этот раз кураторы решили избавить себя от права выбора, создав онлайн-анкету и призвав всех художников ее заполнить. Таким образом, “художником” мог стать любой.

Впервые после обретения независимости Украина в формате национального павильона была представлена на Венецианской биеннале лишь в 2001 году, но украинские художницы и художницы экспонировались на биеннале современного искусства в рамках советского павильона. К слову, павильон, проект которого создан архитектором Алексеем Щусевым, был построен на пожертвование Богдана Ханенко в 1914 году. Сейчас это павильон России.

За первые 50 лет присутствия советского павильона на Венецианской биеннале украинские художницы были представлены лишь дважды: в 1924 году была показана работа “Венеция” Александры Экстер, а в 1956 году среди экспонируемых работ была показана и картина “Хлеб” Татьяны Яблонской.

Картина “Венеция” была написана Александрой Экстер в 1918 году. В это время она живет на фактически живет на два города — между Киевом и Парижем. В искусстве Экстер заметно влияние европейских авангардистов. Она дружила с многими знаковыми художниками того времени — Арденго Соффичи, Гийомом Аполлинером, Пабло Пикассо, Максом Жакобом, Анри Матиссом; была в хороших отношениях с Александром Архипенко и Давидом Бурлюком. Но вместе с европейскими модернистскими имеями ее захватывало и вдохновляло народное искусство, она часто ездила и преподавала художникам-кустарям, насыщаясь их взглядами на искусство. В этом же году в Киеве художница организовала мастерскую декоративно-прикладного искусства.

Фото: art-catalog.ru Александра Экстер, "Венеция", 1918

На кубофутуристической картине “Венеция” изображена ночная жизнь города. Динамичная композиция создает ощущение карнавала, радости и праздника. Работу Экстер выбрал первый куратор советского павильона Борис Терновец, которому досталась роль “переоткрыть павильон”: с 1924 года он впервые был заявлен как советский, тогда было представлено 97 авторов. Весной 1924 года с фасада здания убрали последние остававшиеся символы предыдущей эпохи, на самом павильоне было написано “СССР”, а на флагштоке на крыше был поднят красный флаг с изображением серпа и молота. После участия в Венецианской биеннале Экстер в СССР не вернулась.

В отличие от панно Экстер, картина “Хлеб” Татьяны Яблонской совершенно о другом. Эта работа стала знаковой как для времени, так и для самой художницы. На сегодняшний день она считается образцом социалистического реализма. Как утверждала сама авторка, своей работой она хотела воспеть труд обычных женщин, которые ежедневно работают в поле. В 1997 году художница говорила: “Картину “Хлеб”, которая принесла мне в своё время известность, и которую многие теперь предают анафеме, писала также с чувством любви и благодарности к замечательным украинским женщинам — труженицам села Летавы! Проработав во время войны в ужасном колхозе, на земле выселенных немцев Поволжья, пережив голод 1946 г., когда за лето не выпало ни одного дождя, я попала в чудесный слаженный коллектив села Летавы. После всего, что я знала о колхозах, меня поразила радостная атмосфера труда. Да и война только что окончилась!.. Горы золотой пшеницы на току меня заворожили”.

Фото: Википедия Татьяна Яблонская, "Хлеб", 1949

Посетив биеннале в Венеции и увидев город, Яблонская осталась влюблена во все, что увидела вокруг. Венеция вдохновляла Яблонскую долгие годы. Многие ее поздние работы посвящены этому городу. Каналы, небольшие улицы, дома наполнены особым светом — особым отношением художницы к этому месту.

Еще одной участницей Венецианской биеннале была Галина Неледва, ее живопись экспонировалась дважды — в 1982 и в 1984 годах. По сути, в 1982 году павильон также претерпел некоторые изменение. Это было связано с тем, что ранее, в 1977 году в рамках параллельной программы прошла выставка советского неофициального искусства, организованная Александром Глейзером и Игорем Голомштоком. Внутри страны разгорелся большой скандал, результатом которого стал отказ СССР участвовать в биеннале. Однако, спустя пять лет ситуация снова изменилась и официальное советское искусство снова было представлено в Венеции. В выставке 1982 года принимали участие 32 автора, а спустя два года — шестеро художников.

Тогда же, 1982 года на биеннале произошли и другие изменения. С тех пор каждая биеннале получало свою тему, а главная выставка выстраивалась вокруг нее.

Так случилось и в 1988 году, когда художники из Львова Игорь и Светлана Копыстянские (которые до этого уже активно жили и работали в Москве) стали участниками главной выставки “Место художника” и представляли советское искусство в международном контексте вне советского павильона. Работы молодых авторов были размещены в здании Aperto — с того года там представляли работы именно молодых авторов, вне национального контекста. В том же 1988 году Копыстянские переехали в Нью-Йорк, где живут и работают по сей день. А их работы хранятся в Музее Уитни, МоМа, музее Метрополитан, а также других важных институциях современного искусства.

Еще одной художницей, которая представляла украинское советское искусство на Венецианской биеннале была художница из Одессы Лариса Резун-Звездочетова. Ее картинки, которые имитировали вышивку, вошли в экспозицию выставки “Раушенберг нам — мы Раушенбергу”, показанную также в Aperto. Эти работы, как и работы других авторов, отобрал комиссар советского павильона Владимир Горяинов.

Фото: Facebook / Larisa Zvezdochetova Лариса Звездочетова со своей работой в Венеции, 1990

Молодых художников он увидел на одноименной выставке в Москве, после чего у него, по его словам, не осталось сомнения, что должно быть представлено в Венеции. “Я подумал, что это то, что нужно для биеннале. Никаких железных занавесов: вот Раушенберг — вот мы; мы — ему, он — нам (Роберт Раушенберг (1925—2008) — американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, концептуального искусства и поп-арта). Картина Раушенберга в советском павильоне — это прозвучит. И это действительно прозвучало!”, — комментировал он. Сам Горяинов отмечал, что для него эта биеннале стала последним, хотя его имя можно встретить в описании российского павильона 1993 года, где были показаны работы Ильи Кабакова.

Как уже было отмечено, Украина впервые официально представила свой павильон в 2001 году, тогда среди шести имен художников можно было увидеть и женское имя — в украинской “палатке” были представлены работы Ольги Мелентий.

В следующий раз имена художниц появятся лишь в 2007 году, на 52-й Венецианской биеннале. Организацией павильона занимался PinchukArtCentre. На выставке, которая называлась “Поэма о внутреннем море”, среди прочих были показаны совместные работы Леси Заяц и Александра Гнилицкого.

Фото: ukrainianpavilion2007.org Комната Леси Заяц в украинском павильоне, 2007

Украинский павильон 2011 года представляла Оксана Мась. Ее “монументальная” работа “Post-vs-Proto-Renaissance” из яиц представляла собой копию Гентского алтаря ван Эйков.

В 2013 году украинский павильон курировали Александр Соловьев и Виктория Бурлака, их выбор упал на трех молодых авторов, среди которых было имя Жанны Кадыровой. Ее работа “Памятник памятнику” стала центральной в экспозиции.

Кроме того, в рамках параллельной программы и выставки Future Generation Art Prize в том году была представлена работа коллектива художников Р.Э.П. (в состав входили Леся Хоменко, Никита Кадан, Жанна Кадырова, Ксения Гнилицкая, Лада Наконечная и Владимир Кузнецов).

Национальный украинский павильон в 2015 тоже был организован и прокурирован PinchukArtCentre. На выставке “Hope!”, расположенной в специально построенном стеклянном павильоне на набережной были показаны работы шести авторов, среди которых — Жанна Кадырова, Евгения Белорусец и Анна Звягинцева.

Фото: pinchukartcentre.org Жанна Кадырова на фоне своей работы в украинском павильоне в Венеции, 2015

К слову, работа Анны Звягинцевой “Декларация намерения и сомнения” будет показана в этом году на выставке Future Generation Art Prize, которая проходит в рамках параллельной программы Венецианской биеннале.

О том, какие работы Жанны Кадыровой и в каком контексте представлены в основном проекте Венецианской биеннале в этом году, LB.ua расскажет чуть позже.

PS. Перелистывая историю украинского представительства на Венецианской биеннале, нельзя сказать, что художницы не были представлены в рамках национального павильона и/или за его пределами. Но такое “женское” представительно и нельзя назвать полным и всеобъемлющим. В мае выходит книга “Чому в українському мистецтві є великі художниці”. Её также нельзя назвать полным ответом на вопрос о месте художниц в художественном мире, но она пересматривает историю украинского искусства с начала ХХ века до сегодняшнего дня, расставляя в нем новые акценты, фокусируя внимание на возможностях, развитии и свободе творчества.