У Фінляндії жінок вчать діяти в надзвичайних ситуаціях. Після 24 лютого 2022 місця на курс розбирають за секунди. Як це працює

Як це працює на національному рівні за підтримки армії та Міністерства оборони, що мотивує фінських жінок долучатися — читайте далі.

Того лютого організація отримала шквал заявок — понад 500 жінок стояли в черзі на участь. І хоч відтоді такий попит не повторювався, запит на навчання досі тримається на високому рівні. «Місця розбирають, як квитки на концерт відомого гурту — за лічені хвилини», — жартівливо проводить аналогію Суві.

Фіни добре усвідомлюють реальну загрозу від дій Росії, адже мають досвід війни з СРСР. Чималу роль тоді відіграла згуртованість фінських жінок, які допомагали своїй армії. Як приклад — напіввійськова організація «Лотта Сверд», учасниці якої працювали з логістикою, продовольством, у шпиталях, штабах, на системі оповіщення протиповітряної оборони. Нині існує Фінська федерація спадщини Лотта Сверд, що входить до складу Асоціації.

«Лютий 2022 року був просто шаленим. Коли ми відкрили реєстрацію на одне наше навчання, система дала збій через надто велику кількість людей, які намагалися записатися. Ми отримували дзвінки, електронні листи. Навіть жартували, що жінки приходили через двері й вікна, бо вони з’являлися просто звідусіль. Питання були "Що я можу зробити?", "Де записатися?", "Як допомогти?"», — пригадує Суві Аксела, менеджерка з комунікацій фінської Національної асоціації з підготовки жінок до надзвичайних ситуацій ( Women's National Emergency Preparedness Association ), що існує з 1997 року.

Зібрати знання і досвід під однією парасолькою

Національна асоціація з підготовки жінок описує себе як парасолькову організацію — з головним офісом у Гельсінкі й 11 регіональними комітетами по всій країні. До її складу входять десять інших організацій-членів, що працюють у сфері або національної оборони, або комплексної безпеки. І кожна спеціалізується на тій чи іншій діяльності.

Наприклад, організація Save the Children знається на захисті дітей під час кризових ситуацій. Або Soldiers’ Home Association, яка офіційно співпрацює з фінськими Силами оборони. Вони надають спеціальні послуги для солдатів і резервістів. Це, наприклад, кав’ярні, які обслуговують волонтерки.

Фото: Women`s National Emergency Preparedness Association Заняття з пожежної безпеки

«Ці члени не професіонали в усіх сферах безпеки, і ми не обмежуємося лише ними. Ми також співпрацюємо з багатьма офіційними установами, такими як поліція, місцеві рятувальні служби тощо», — пояснює Суві Аксела.

Так організації вдається охопити понад 100 000 волонтерок по всій країні, які організовують навчання для інших фінок двічі на рік. Хтось залучений більш активно, хтось менш.

«Ми допомагаємо нашим регіональним комітетам в організації навчань і заходів, але саме волонтерки готують весь процес. Звичайно, у нас є керівні принципи, як це має бути зроблено. Ми надаємо, скажімо так, управлінські інструменти та рекомендації, щоб їм не доводилося починати все з нуля», — пояснює Суві.

Крім того, колишні учасниці також можуть на волонтерських засадах доєднуватися до організації. Бо, наприклад, щоб зібрати велике навчання, потрібно від 40 до 50 волонтерок у різних ролях: водійки, організація харчування, комунікації.

Фото: Women`s National Emergency Preparedness Association

Загалом основний фокус асоціації — організація навчань з безпеки, захисту та готовності до надзвичайних ситуацій.

Роль Сил оборони

Найважливішими партнерами організації є Асоціація навчань з національної оборони Фінляндії (National Defense Training Association of Finland) і Сили оборони Фінляндії (Finnish Defence Forces, FDF).

«Без них ми не могли б проводити ці навчання. Бо працюємо в гарнізонних зонах і Збройні сили забезпечують нас усіма необхідними приміщеннями, надають місця для проживання — це можуть бути і гуртожитки, і намети. Вони також надають спорядження, включаючи одяг для учасниць на час навчання», — пояснює Суві.

Також Збройні сили за потреби допомагають з інструкторами. Та що не менш важливо — це моральна підтримка. «І ми відчуваємо її. Не менш важливо, бо наша Асоціація є частиною системи комплексної національної безпеки та оборони», — зауважує менеджерка з комунікацій.

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association Фіолетові шапки й кепки — один з брендових символів жіночої Асоціації

Щодо Асоціації навчань з національної оборони Фінляндії — це партнер Сил оборони Фінляндії і найбільший навчальний провайдер Фінляндії, що готує резервістів. Її діяльність регулюється законом.

«У нас є навчальна програма, яка складається з 40 різних курсів. Це частина ширшої програми Асоціації навчань з національної оборони Фінляндії. А основна частина їхніх навчань (приблизно 80–90 %) орієнтована на резервістів, тобто це військові тренування», — пояснює Суві.

Оскільки їхня жіноча організація є членом цієї Асоціації, усі реєстраційні процеси проходять саме через їхню систему.

Щодо Міністерства оборони Фінляндії — відомство частково фінансує діяльність організації.

Який вигляд мають самі навчання

Великі навчальні заходи проводять двічі на рік, крім того, можуть організовувати два-п'ять менших. Зазвичай великі тривають упродовж вікенду — у п’ятницю починають, у неділю закінчують.

«Але масштаб може відрізнятися за кількістю курсів й учасників. На великих навчаннях у нас може бути 10–11 курсів. Учасники обирають один курс, у якому беруть участь протягом усього вікенду. Вони залишаються у своїй групі на весь період навчання», — пояснює Суві.

Найбільші навчання включають, як правило, близько 350 осіб. Тоді як менші можуть охоплювати 150 жінок. Розмір навчань може змінюватися залежно від можливостей, розміру гарнізону або території, на якій вони проходять.

Теми курсів різні. Ось частина з них:

Дії в умовах насильницької екстремальної ситуації;

Діти в кризових ситуаціях;

Кризова комунікація;

Кібербезпека;

Укриття на випадок надзвичайних ситуацій;

Набір для виживання кожної жінки;

Польова кухня;

Військова підготовка для жінок;

Інформаційний вплив;

Тренінг з лідерства.

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Крім того, є й додаткові курси, як-от: виживання без електроенергії, перша допомога в реальних умовах, психологічна допомога, їзда на снігоходах, квадроциклах і водіння по бездоріжжю.

Більшість курсів доступні для всіх учасниць, незалежно від попередніх знань чи навичок. Але для деяких потрібно мати базові знання в певній сфері. Це, так би мовити, підвищення рівня.

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

«Наприклад, якщо ви хочете взяти участь у курсі "Виживання в дикій природі", то ми очікуємо, що ви вже знаєте базові навички виживання», — зазначає Суві.

Багато жінок після 24 лютого також цікавляться, де можна навчитися стріляти. Але оскільки Women's National Emergency Preparedness Association — немілітарна організація, цього в програмі немає.

«Я розумію це питання, бо це цілком людська реакція — вважати, що зброя — це мій захист. Але часто я переводила розмову в інше русло — на можливі загрози в найближчому майбутньому, що, звісно, стосується гібридних загроз. Тому я питала: "А чи зможеш ти подбати про себе, якщо буде відключення електроенергії? Що ти зробиш, перш ніж бігти і купувати зброю чи бігти вчитися стріляти?”», — пояснює Суві.

А втім, порадити курси зі стрільби для Асоціації теж не проблема. Стрільба — це досить поширене в країні заняття, чимало домогосподарств мають зброю для полювання.

Хто може брати участь

Організація не має обмежень для учасниць як таких. В основному курси доступні з 18 років (хоча є й такі, що з 16, але за згодою батьків).

«Максимального вікового обмеження немає. Але учасниця повинна бути в змозі нести власний рюкзак і виконувати фізичні завдання курсу. Хоча насправді це ніколи не було проблемою. Нашим найстаршим учасницям понад 70 років, тому віковий діапазон дуже широкий», — пояснює Суві.

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association Заняття із самооборони

Єдина вимога — мати фінський номер соціального страхування. Були й винятки, коли в рамках співпраці Асоціація приймала на навчання жінок з інших країн — наприклад, Естонії.

Також навчання платне — 45 євро за вікенд. Це реєстраційний внесок, куди входять усі витрати на навчання, страхування та харчування. Не входить дорога з різних куточків країни, тому навчання намагаються організовувати по всіх регіонах, щоб зробити його доступнішим.

Виловити квиток на тренінг — завдання непросте

Деякі курси, особливо найпопулярніші, заповнюють менш ніж за хвилину — іноді за 30 секунд після відкриття реєстрації, наголошує Суві. Тож щоб до навчання долучалося якомога більше нових учасниць, 50 % місць резервують для новачків.

«Бо інакше реєструватися встигали б лише ті, хто знає, як діяти: коли точно відкривається реєстрація, як швидко оновлювати сторінку тощо. Це чудово, звісно, що є такі мотивовані учасниці, але ми хочемо, щоб у навчаннях могла брати участь ширша аудиторія», — пояснює вона.

З таким рівнем умотивованості, каже, не потрібно проводити жодних іспитів по завершенню курсів.

«Учасниці витрачають свій вільний час і навіть платять за це, тому вони зацікавлені в навчанні. Дійсно слухають, вчаться й активно беруть участь», — зазначає Суві.

То що ж дає фінським жінкам цей тренінг

Важливий аспект — вихід із зони комфорту.

«Якщо ви 20 років спали на шовкових простирадлах з м'якою подушкою, у кімнаті з ідеальною температурою...І раптом щось трапляється, то навіть проста відсутність електроенергії може стати для вас катастрофою», — пояснює Суві.

Тому такі заняття, як наприклад, спати в наметі взимку, розширюють ментальну гнучкість, яка нині дуже важлива, переконані в організації.

«Може бути некомфортно в моменті, але коли ви справляєтеся з цим викликом, відчуваєте себе переможцем, бо якщо ви самі випробовуєте себе, виходите за межі звичного, то починаєте вірити в себе. Розумієте: "Я можу впоратися з різними ситуаціями"», — пояснює Суві.

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Це, за її словами, зміцнює впевненість жінки: «Я знаю, що мені не обов’язково бути тією, кого потрібно рятувати першою. Я можу подбати про себе, про свою сім’ю, і я можу допомагати іншим. Я не та, кого рятують — я та, хто допомагає. І це дуже потужне відчуття».

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Ще один важливий аспект — такі заходи створюють довіру і командний дух. А також відчуття приналежності до спільноти однодумців.

І, звичайно, це також питання патріотизму, додає Суві.

«Оскільки ми працюємо разом із Силами оборони, використовуємо їхнє спорядження та проводимо навчання на їхніх територіях, одна з наших цілей — зміцнити готовність захищати свою країну. У Фінляндії цей рівень і так досить високий, і ми хочемо, щоб так залишалося», — наголошує вона. Додаючи, що зацікавленість учасниць не залежить від того, чи їхній регіон розташований близько до кордонів з Росією.

Крім того, такі навчання, за словами Суві, сприяють розвитку місцевих громад.

«Жінки знайомляться, стають друзями, а потім можуть приєднатися до котрої нашої організації-члена, продовжуючи спілкуватися та розвивати стійкість своїх громад. Це саме те, чого ми прагнемо», — пояснює вона.

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Досвід України

Наразі офіційних змін до програми курсів Асоціація не вносила, зважаючи на події в Україні. Та зараз оновлюють стратегію навчань і далі не виключають перегляду програми, каже Суві.

Утім збільшили кількість місць на тренінгах. А також почали проводити вебінари й викладати їх онлайн. З перших днів повномасштабної війни Росії проти України всім жінкам, які до них зверталися, надавали національну рекомендацію для підготовленості домогосподарств до виживання впродовж перших 72 годин, яка є в загальному доступі.

«Це одна з речей, яку ми почали більше висвітлювати, бо це своєрідна основа підготовки для окремих осіб. Ми бачимо: якщо ви це зробите, будете готові до багатьох різних сценаріїв», — пояснює Суві.

Фото: Women's National Emergency Preparedness Association

Що цікаво фінам про ситуацію в Україні — це використання дронів, зазначає вона.

«Я стежу за новинами, як і всі ми, і бачу багато інформації про те, як жінки проходять навчання для керування дронами. Це одна з тем, яку ми активно обговорюємо», — розповідає Суві.

Інформаційна боротьба — теж важливий виклик, який усвідомлюють фіни.

«Вплив інформації — один з наших найпопулярніших курсів на цей момент. І вже кілька років, і з поважної причини. Я думаю, що вплив інформації — найбільше прокляття нашого часу. Тому що той, хто контролює наратив, контролює уми людей», — вважає Суві.

За її словами, усі меседжі, які Росія поширювала про Україну, вона поширює і проти Фінляндії — починаючи з того, що незалежність Фінляндії була помилкою, що всі фіни хочуть війни, що тут процвітає нацизм і що більшість фінів проти вступу до НАТО.

«Є деякі росіяни, які живуть у Фінляндії, і дехто, ймовірно, дійсно вірить у це, що просто вражає. Але фінів (які вірять) дуже-дуже мало. Є деякі, як би це сказати коректно політично, на самому лівому кінці спектра, які більше підтримують, скажімо, розмови про мир», — зазначає Суві.

Це на противагу 99 % фінського населення. «Тобто це настільки мінімально, що навіть не варте розмови, і, на щастя, політично також. Щодо безпеки наш уряд завжди міг знаходити консенсус. І підтримка НАТО серед фінів величезна. І, звісно, підтримка України в усіх її зусиллях. У будь-який спосіб. Це настільки величезна підтримка, що йти проти цього — політичне самогубство», — ділиться Суві.

І додає: «Я просто не розумію, коли хтось із Центральної чи Західної Європи не бачить, як важливо, щоб Україна виграла цю війну. Адже ми живемо на одному континенті».