Фінська Коаліційна партія виключила кандидатку, яка назвала Україну частиною РФ

"Позиція політсили щодо війни Росії проти України є чіткою, і партія підтримує боротьбу Києва".

У фінській провінції Сатакунта партія “Національна коаліція” (Kokoomus) виключила кандидатку Йоханну Тур'я зі списку на регіональні вибори після того, як вона назвала Україну частиною Росії, пише видання Yle.

Керівник регіонального відділення Антті Агонен повідомив, що регіональна рада провела екстрене засідання, на якому було прийнято це рішення. Також політична сила схвалила аналогічне рішення у Порі щодо муніципальних виборів.

Тур'я, кандидатка на регіональних і муніципальних виборах, написала у коментарях у Facebook у понеділок, що “кордони України ніколи не були офіційно підтверджені, і що країна завжди була частиною Росії”, повідомило видання Iltalehti.

За словами Агонена, Тур'я сама звернулася до партії наприкінці минулого року з проханням стати їхньою кандидаткою. Партія перевірила її бекграунд та соціальні мережі, і не виявила нічого підозрілого.

“Причиною виключення кандидатури є відсутність довіри. Ми намагалися зв’язатися з Тур'єю, щоб дізнатися, що стоїть за її коментарями. Однак вона не відповіла нам”, – каже політик.

За словами Агонена, позиція Коаліційної партії щодо війни Росії проти України є чіткою, і партія підтримує оборонну боротьбу України.