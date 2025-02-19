Келлог вже зустрівся з Головкомом Сирським, керівниками розвідок та спеціальних служб, а також із керівником Офісу президента.

Представник президента США генерал Келлог уже в Києві, де зустрічався з Головкомом Сирським, керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником Офісу президента.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною”, - сказав Зеленський.

Він зауважив, що разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є метою України.

Також сьогодні президент України провів розмови з генсеком НАТО Марком Рютте та сенатором Ліндсі Гремом, а також президентом Франції Емманюелем Макроном.