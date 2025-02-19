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Зеленський: на завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом

Келлог вже зустрівся з Головкомом Сирським, керівниками розвідок та спеціальних служб, а також із керівником Офісу президента.

Зеленський: на завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Представник президента США генерал Келлог уже в Києві, де зустрічався з Головкомом Сирським, керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником Офісу президента. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною”, - сказав Зеленський. 

Він зауважив, що разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є метою України. 

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Також сьогодні президент України провів розмови з генсеком НАТО Марком Рютте та сенатором Ліндсі Гремом, а також президентом Франції Емманюелем Макроном.

  • Як повідомлялося, візит спецпосланця Трампа до України буде триденним і розпочнеться у середу, 19 лютого. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Келлог буде в Києві 20 лютого, і він "хоче поїхати з ним на фронт, щоб він вивчив усі питання та поспілкувався із військовими".

  • Євротур Келлога влаштували паралельно з тим, як інший спецпредставник в складі делегації на чолі з Марко Рубіо говорив з росіянами в Саудівській Аравії. 

  • Напередодні Келлог запевнив, що президенту України не нав'язуватимуть умов. Він наголосив, що Зеленський є демократично обраним лідером суверенної нації. Ця ремарка є важливою в контексті російських спроб поставити під сумнів легітимність Зеленського у зв'язку з неможливість провести вибори під час воєнного стану. Це - одна з найпопулярніших російських дезінформаційних кампаній, спрямована на послаблення України.

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