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Bloomberg: Марко Рубіо сказав європейським союзникам, що США не скасують санкції проти РФ до завершення війни

Держсекретар США повідомив про це європейським дипломатам після перемовин з росіянами в Ер-Ріяді.

Bloomberg: Марко Рубіо сказав європейським союзникам, що США не скасують санкції проти РФ до завершення війни
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо сказав європейським союзникам, що США зберігатимуть санкції проти Росії принаймні до досягнення угоди про припинення “конфлікту” в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Рубіо запевнив групу європейських колег у вівторок, що санкції не будуть скасовані раніше. Розмова відбулася після того, як Рубіо приєднався до інших офіційних осіб США в Саудівській Аравії у вівторок на зустрічі віч-на-віч на найвищому рівні з російською делегацією.

Україна та європейські союзники були виключені з цих переговорів, що викликало побоювання в Києві та за його межами, що США укладуть угоду з Путіним, щоб припинити бойові дії, які приносять у жертву безпеку України та Європи, перекреслюючи багаторічну політику США.

В офіційному повідомленні Держдепу йдеться, що Марко Рубіо зателефонував міністрам закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великобританії та головою європейської дипломатії Каєю Каллас. Він обговорив із європейськими дипломатами свою зустріч із росіянами.

Раніше під час пресконференції за підсумками переговорів у Ер-Ріяді Рубіо заявив, що західним країнам доведеться скасувати санкції проти Росії у разі завершення російсько-української війни.

Тим часом Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів". Він наполягає, що це ініціатива "від нього та інших країн", а не російська забаганка.

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