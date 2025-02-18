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Делегація США на чолі з Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами

За столом переговорів були й представники країни, яка приймає цю зустріч. 

Делегація США на чолі з Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами
У кулуарах зустрічі американців і росіян

Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, пише The Guardian. За одним столом із ним були й представники Саудівської Аравії. 

Серед членів делегації Вашингтона – спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, якого Штати вирішили долучити до спроб закінчити війну в Україні. Крім Лаврова, на переговори Москва відправили Кіріла Дмітрієва, якого залучала до перемовин зі Штатами під час першого президентського терміну Дональда Трампа

Україна жодної участі в переговорах між США і Росією не бере. Учора президент Володимир Зеленський сказав, що не знав про запрошення росіян до Саудівської Аравії, візит куди він планував заздалегідь. Поїздка до Саудівської Аравії – це частина туру. 

Позавчора і вчора президент був в ОАЕ, де обговорював звільнення полонених з російського полону, нині він у Туреччині і лише завтра буде в Саудівській Араваії.

Перед тим, як сідати за стіл переговорів і Росією, Україна вимагає напрацювання плану і гарантій безпеки зі США. Також Україна наполягає на залученні Європи до переговорів. 

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