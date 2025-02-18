Єгипет готує план для відновлення Смуги Гази на противагу пропозиції Трампа виселити палестинців

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що його країна розробляє план відновлення Смуги Гази без витіснення палестинців із території на противагу пропозиції президента США Дональда Трампа щодо депопуляції території, щоб американці взяли контроль над нею.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на державну газету Al-Ahram.

Пропонується створити у Смузі Гази “безпечні зони”, де палестинці зможуть жити на початковому етапі, доки єгипетські та міжнародні будівельні компанії будуть відновлювати інфраструктуру сектора.

За словами джерел, єгипетські чиновники обговорювали план з європейськими дипломатами, а також із Саудівською Аравією, Катаром та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Також тривають перемовини щодо способів фінансування реконструкції, включно з проведенням міжнародної конференції з відновлення анклаву.

Газета пише, що ця пропозиція спрямована на те, щоб “спростувати логіку американського президента Трампа” і протистояти “будь-яким іншим баченням або планам, спрямованим на зміну географічної та демографічної структури Смуги Гази”.

За словами двох єгипетських чиновників, центральне місце в пропозиції Єгипту займає створення палестинської адміністрації, яка не пов’язана ні з ХАМАСом, ні з Палестинською владою, щоб керувати смугою та наглядати за процесом відновлення.

Також пропонується створити палестинські поліцейські сили, які складатимуться переважно з колишніх поліцейських Палестинської адміністрації, які залишилися в Газі після того, як ХАМАС захопив анклав у 2007 році, і сил, які пройдуть навчання у Єгипті та на Заході.

Раніше Трамп закликав виселити із Смуги Гази приблизно 2 мільйони палестинців. Американець заявив, що Штати перетворять Газу на “Рів'єру Близького Сходу” і палестинцям не дозволять повернутися туди.

Палестинці такий план відкинули і заявили, що не покинуть свою батьківщину, тоді як Єгипет та Йорданія за підтримки Саудівської Аравії відкинули пропозиції Трампа прийняти населення Смуги Гази. Правозахисні групи широко заявили, що план рівносильний етнічному чищенню, потенційному військовому злочину. Європейські країни також засудили план Трампа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зі свого боку підтримав цю ідею та сказав, що Ізраїль готується до її реалізації.

Держсекретар США Марко Рубіо, який у понеділок перебував у Саудівській Аравії, заявив, що Вашингтон готовий вислухати альтернативні пропозиції. “Якщо арабські країни мають кращий план, то це здорово”, ‒ сказав Рубіо.