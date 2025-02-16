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​Держсекретар США Рубіо вперше після вступу на посаду відвідує Ізраїль

У Єрусалимі він зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. 

​Держсекретар США Рубіо вперше після вступу на посаду відвідує Ізраїль
Марко Рубіо
Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Держсекретар США Марко Рубіо відвідує Ізраїль. Це його перший візит до країни-союзника з моменту вступу на посаду. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Єрусалимі Рубіо зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорювалося звільнення заручників у Секторі Гази, а також погрози з боку Ірану, проблеми Сирії та Лівану. Рубіо заявив, що Ізраїль завжди може розраховувати на підтримку адміністрації Дональда Трампа.

Однією з головних тем мало стати продовження режиму припинення вогню в Секторі Гази – так звана друга фаза перемир’я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС (визнане терористичним у США та ЄС), про параметри якої домовленостей поки що немає, непрямі переговори тривають у Катарі.

Нетаньягу погрожував знищити ХАМАС, якщо бойовики не повернуть усіх заручників. За словами ізраїльського прем’єра, США та Ізраїль мають спільну стратегію в боротьбі з радикальними течіями.

"Ми не завжди можемо ділитися подробицями цієї стратегії з громадськістю, у тому числі і тим, коли відкриються ворота пекла, що напевно станеться, якщо всіх наших заручників не буде звільнено до останнього", – наголосив Нетаньягу.

Також на порядку денному в рамках візиту Рубіо – проблема майбутнього управління Сектором Гази, який понад півтора десятиліття перебував під контролем ХАМАСу. Ізраїль, як і Сполучені Штати, наполягає, що ХАМАС більше не повинен контролювати сектор. 

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