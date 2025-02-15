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Зеленський: ми розпочали роботу з командою Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий

В Україні вже скоро очікують генерала Келлога для подальшого вивчення ситуації та пошуку шляхів для сильних і дійсно миротворчих рішень.

Зеленський: ми розпочали роботу з командою Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий
Фото: ZUMAPRESS.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона розпочала роботу з командою президента США Дональда Трампа й уже є відчуття, що успіх можливий.

Про це глава держави написав у соцмережах. 

За його словами, саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни.

“У нас була хороша телефонна розмова з президентом Трампом напередодні Мюнхенської конференції, змістовна зустріч із віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо. Очікуємо вже скоро в Україні генерала Келлога для подальшого вивчення ситуації та пошуку шляхів для сильних і дійсно миротворчих рішень президента Трампа”, – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між нашими країнами, яка обовʼязково зміцнить Америку та Україну: “Ми прагнемо, щоб це стало успіхом саме так, як ми домовлялись”.

Також президент повідомив, що були хороші зустрічі із сенаторами США та членами Палати представників.

“Звичайно, і надалі буде дуже багато різноманітних намагань Путіна обманути всіх і затягнути війну. Але справжній мир можливий. І ми маємо його досягти: Україна, Сполучені Штати, Європа. Це наша з вами спільна безпека”, – підсумував президент.

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