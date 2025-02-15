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​На Одещині троє дітей загинули, провалившись під кригу

Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. 

​На Одещині троє дітей загинули, провалившись під кригу
На Одещині під кригу провалилися троє дітей
Фото: ДСНС

У селі Корсунсці, що у Одеській області троє дітей загинули, провалившись під кригу.

Про це повідомили у ДСНС. 

"Сьогодні в селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав", – зазначили рятувальники.

Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Із родичами дітей працюють психологи
Фото: ДСНС
Із родичами дітей працюють психологи

  • Днями у Херсонській області під тонку кригу провалились 5 дітей.
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