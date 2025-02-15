У селі Корсунсці, що у Одеській області троє дітей загинули, провалившись під кригу.

Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні в селі Корсунці, Одеського району, троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Вони вирішили випробувати його на міцність, але він не витримав", – зазначили рятувальники.

Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Фото: ДСНС Із родичами дітей працюють психологи