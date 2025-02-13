На Херсонщині під кригу провалилися 5 дітей

У Херсонській області під тонку кригу провалились 5 дітей.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
За попередньою інформацією, двох дітей вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази шукають ще трьох неповнолітніх.
“Будьте обережні! Лід на водоймах зараз вкрай небезпечний. Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!” - закликали в ДСНС.
- На кінець січня 2025 року кількість загиблих на водних об’єктах України вже сягнула 28 осіб, що на три більше, ніж за аналогічний період минулого року.