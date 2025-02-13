На Херсонщині під кригу провалилися 5 дітей

У Херсонській області під тонку кригу провалились 5 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією, двох дітей вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази шукають ще трьох неповнолітніх.

“Будьте обережні! Лід на водоймах зараз вкрай небезпечний. Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!” - закликали в ДСНС.