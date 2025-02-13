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На Херсонщині під кригу провалилися 5 дітей

За попередньою інформацією, двох дітей вдалося врятувати.

На Херсонщині під кригу провалилися 5 дітей
На Херсонщині під кригу провалилися 5 дітей
Фото: ДСНС

У Херсонській області під тонку кригу провалились 5 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За попередньою інформацією, двох дітей вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази шукають ще трьох неповнолітніх.

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“Будьте обережні! Лід на водоймах зараз вкрай небезпечний. Не виходьте на кригу самі та не дозволяйте це дітям: розкажіть їм про загрозу!” - закликали в ДСНС.

  • На кінець січня 2025 року кількість загиблих на водних об’єктах України вже сягнула 28 осіб, що на три більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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