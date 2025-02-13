Зеленський розповів про можливі кадрові зміни у командуванні Повітряних сил

Бригадного генерала Сергія Голубцова хочуть призначити заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

Фото: Командування ПС ЗСУ Сергій Голубцов

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, таке питання він обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ.

«Щойно говорив також із Головкомом Сирським: нам треба зміцнити наші Повітряні сили, саме авіаційний компонент – нашу військову авіацію. Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах ЗСУ і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил», - сказав глава держави.